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Севилья - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Севилья и Манчестер Юнайтед разыграют путевку в финал еврокубкового турнира. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Севилья - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров
Севилья - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 16 августа, Севилья и Манчестер Юнайтед сыграют в полуфинале Лиги Европы сезона-2019/20. Поединок состоится в Кельне (Германия) на стадионе Рейн Энерги.

В своей истории команды играли четыре раза - два поединка были сыграны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, а еще два были товарищескими. В еврокубках Севилья сыграла с МЮ вничью дома (0:0) и выиграла на выезде (1:2), выбив англичан из турнира.

В товарищеском поединке в 2006 году “красные дьяволы“ выиграли со счетом 3:0, а в спарринге 2013 года - уступили со счетом 1:3. В предстоящем же поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение подопечным Сульшера.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Сульшера можно поставить с коэффициентом 2.45, а вот триумф испанского коллектива оценили в 2.90. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Севильи - 2.90, победа МАнчестер Юнайтед - 2.40, ничья в основное время - 3.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед, которая начнется 16 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Севилья, Манчестер Юнайтед, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, Лига Европы
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