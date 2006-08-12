Севилья - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

Севилья и Манчестер Юнайтед разыграют путевку в финал еврокубкового турнира. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 16 августа, Севилья и Манчестер Юнайтед сыграют в полуфинале Лиги Европы сезона-2019/20. Поединок состоится в Кельне (Германия) на стадионе Рейн Энерги.

Онлайн-трансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед будет доступна в этой новости 16 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил правила доигровки турнира и, начиная с четвертьфинала, путевка в следующий раунд определяется по итогам одного матча.

Таким образом, победитель матча Севилья - МЮ поборется за трофей. На пути в полуфинал Севилья минимально обыграла Вулверхэмптон (1:0), а “красные дьяволы“ одолели Копенгаген (1:0).

В своей истории команды играли четыре раза - два поединка были сыграны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, а еще два были товарищескими. В еврокубках Севилья сыграла с МЮ вничью дома (0:0) и выиграла на выезде (1:2), выбив англичан из турнира.

В товарищеском поединке в 2006 году “красные дьяволы“ выиграли со счетом 3:0, а в спарринге 2013 года - уступили со счетом 1:3.

В предстоящем же поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение подопечным Сульшера.

Последние матчи Севильи:

11.08.20. Вулверхэмптон - Севилья - 0:1 (Лига Европы)

06.08.20. Севилья - Рома - 2:0 (Лига Европы)

19.07.20. Севилья - Валенсия - 1:0 (Ла Лига)

16.07.20. Реал Сосьедад - Севилья - 0:0 (Ла Лига)

12.07.20. Севилья - Мальорка - 2:0 (Ла Лига)

Последние матчи Манчестер Юнайтед:

10.08.20. Манчестер Юнайтед - Копенгаген - 1:0 (Лига Европы)

05.08.20. Манчестер Юнайтед - ЛАСК - 2:1 (Лига Европы)

26.07.20. Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:2 (АПЛ)

22.07.20. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (АПЛ)

19.07.20. Манчестер Юнайтед - Челси - 1:3 (Кубок Англии)

Последние очные встречи:

13.03.18. Манчестер Юнайтед - Севилья - 1:2 (Лига чемпионов)

21.02.18. Севилья - Манчестер Юнайтед - 0:0 (Лига чемпионов)

09.08.13. Манчестер Юнайтед - Севилья - 1:3 (Товарищеский матч)

12.08.06. Манчестер Юнайтед - Севилья - 3:0 (Товарищеский матч)