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Алан Патрик: В матче против Интера будем демонстрировать футбол, к которому все привыкли

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Футболист признался, что команда чувствует себя уверенно.
Алан Патрик
Алан Патрик
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Алан Патрик прокомментировал победу над Базелем (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

“Думаю, условия, в которых мы играли, забитый нами гол уже на второй минуте - это было очень важно, позволило легче и спокойнее проводить остальную часть поединка. Продолжали создавать моменты, забили второй, третий мяч. С каждым голом чувствовали себя все более уверенно. Поздравляю команду с отличной победой.

Выход в полуфинал Лиги Европы - очень особенный момент. Любой игрок из любой команды мечтает о таком. Благодаря нашей ежедневной работе, отдаче каждого мы смогли выйти в полуфинал. Это очень важно для всех нас и построено на большой работе и концентрации.

Мы подготовимся к Интеру, проанализируем, посмотрим видео. У нас есть еще почти неделя, чтобы изучить команду, увидеть все его сильные и слабые стороны, не теряя своего стиля игры, - футбола, к которому мы все привыкли. Думаю, мы постараемся и сможем нейтрализовать самые сильные качества соперника.

После случившейся пандемии мы продолжаем путь в Лиге Европы и пошагово можем добиваться наших целей, поэтапно проходим противников. Конечно же, это очень хорошо. И отлично перед следующим сезоном.

Когда закончится Лига Европы, практически сразу же наступит новый. А сейчас наша концентрация - только на полуфинале. Будем готовиться к этой игре и изучать следующего оппонента“, - цитирует футболиста пресс-служба “горняков“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Базель.

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Теги: футбол, Алан Патрик, Лига Европы, Шахтер
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Источник: shakhtar.com

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