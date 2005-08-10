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Интер - Шахтер: онлайн трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

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Интер и Шахтер разыграют путевку в финал еврокубкового турнира. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча
Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча

В понедельник, 17 августа, миланский Интер и донецкий Шахтер встретятся в матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Дюссельдорф Арена.

Онлайн-трансляция матча Интер - Шахтер будет доступна в этой новости 17 августа, начния с 22:00 по киевскому времени.

Из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил правила доигровки турнира и, начиная с четвертьфинала, путевка в следующий раунд определяется по итогам одного матча.

Таким образом, победитель матча Интер - Шахтер поборется за трофей. На пути в полуфинал Шахтер разгромил Базель (4:1), а Интер справился с Байером (2:1). 

В своей истории “горняки“ только два раза встречались с миланским клубом. Это было в 2005 году в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Дома Шахтер проиграл со счетом 0:2, а на выезде сыграл вничью - 1:1, и по сумме двух матчей покинул турнир.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение итальянскому клубу.

Последние матчи Интера:

10.08.20. Интер - Байер - 2:1 (Лига Европы)
05.08.20. Интер - Хетафе - 2:0 (Лига Европы)
01.08.20. Аталанта - Интер - 0:2 (Серия А)
28.07.20. Интер - Наполи - 2:0 (Серия А)
25.07.20. Дженоа - Интер - 0:3 (Серия А)

Последние матчи Шахтера:

11.08.20. Шахтер - Базель - 4:1 (Лига Европы)
05.08.20. Шахтер - Вольфсбург - 3:0 (Лига Европы)
29.07.20. Шахтер - Верес - 2:0 (Товарищеский матч)
26.07.20. Шахтер - Полесье Житомир - 4:1 (Товарищеский матч)
19.07.20. Александрия - Шахтер - 2:2 (УПЛ)

Последние очные встречи:

24.08.05. Интер - Шахтер - 1:1 (Лига чемпионов, квалификация)
10.08.05. Шахтер - Интер - 0:2 (Лига чемпионов, квалификация)

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, онлайн-трансляция, Интер, Лига Европы, футбол, онлайн трансляция
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