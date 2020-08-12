Каштру: Интер такой же претендент на победу в Лиге Европы, как и мы

Наставник "горняков" приучил своих игроков играть до конца.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Базелем (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

“Было много ситуаций, когда мы понимали, что игра не решена до конца. Например, в Загребе мы проигрывали 3:1, но сыграли 3:3. Я приучил своих игроков играть до конца. Но, в принципе, спокойнее стало при счете 3:0“.

Португальский специалист также поделился своими ожиданиями от полуфинального поединка с Интером.

“Про Интер на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Только то, что все видят. Хорошая, очень организованная команда. Претендент на победу в Лиге Европы, как и мы.

Наш аналитический отдел уже начал их изучать. Скоро я смогу уже дать комментарий, который из глубины расскажет о сильных и слабых сторонах Интера.

Как будем готовится к матчу? Мы живем в 15 минутах от тренировочных полей. Сейчас главное восстановиться и подготовиться к следующему матчу. УЕФА организовал все условия, время и место у нас есть".

Каштру также оценил игру защитника команды Валерия Бондаря, который дебютировал в еврокубках.

“Я доволен игрой Бондаря. Он провел эффективную игру. Поздравляю его и всю команду“, - отметил специалист на пресс-конференции.

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