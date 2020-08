Тайсон установил рекорд Лиги Европы

Шахтер разгромил Базель (4:1) в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

Один из голов на свой счет записал Тайсон. Таким образом, бразилец установил рекорд в рамках еврокубка.

Футболист забивает в Лиге Европы уже на протяжении семи разных сезонов. Отметим, что ранее рекорд принадлежал Александру Ляказетту, Джермейну Ленсу и Ари.

7⃣ - Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



7⃣ - Taison (+1)

6⃣ - Alexandre Lacazette

6⃣ - Jeremain Lens

6⃣ - Ari#ShakhtarBasel #UEL