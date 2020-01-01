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Бондарь: Все команды нам по силам, потому что мы - Шахтер

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Украинец провел дебютный матч в еврокубках.
Валерий Бондарь
Валерий Бондарь
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал матч с Базелем в 1/4 Лига Европы (4:1), который стал для него дебютным в еврокубках.

“Можно сказать, что у меня дебют мечты. Я очень долго этого ждал и долго к этому шел. Хотим посвятить победу всем болельщикам и отдельно своей семьей и моей девушке.

В тренировочном процессе наигрывался состав и я понимал, что нам предстоит тяжелая игра. Я настраивал себя морально, чтобы провести хороший матч“.

Также футболист высказался о предстоящем поединке против Интера в полуфинале турнира.

“Интер? Все команды нам по силам, потому что мы - Шахтер Донецк. Мистер сказал: наша цель - финал. Поэтому не важно Интер там или не Интер. Будет тяжелый матч“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Базель.

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Теги: футбол, Валерий Бондарь, Шахтер, Лига Европы
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