Вулверхэмптон - Севилья 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Севилья в конце поединка вырвала путевку в полуфинал еврокубкового турнира.

Вулверхэмптон - Севилья: обзор матча Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги Европы Севилья вырвала победу над Вулверхэмптоном с минимальным счетом (1:0).

Единственный гол в этом поединке был забит Лукасом Окампосом на 88-й минуте. Стоит отметить, что в первой половине встречи игрок Вулверхэмптона Рауль Хименес не сумел реализовать 11-метровый удар.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Севилья:

Вулверхэмптон - Севилья 0:1

Гол: Окампос, 88.

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре - Траоре (Жота, 79), Хименес.

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) - Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос.

Предупреждения: Саисс, Невеш - Диего Карлос.

На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь).