Вулверхэмптон - Севилья 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы
В матче 1/4 финала Лиги Европы Севилья вырвала победу над Вулверхэмптоном с минимальным счетом (1:0).
Единственный гол в этом поединке был забит Лукасом Окампосом на 88-й минуте. Стоит отметить, что в первой половине встречи игрок Вулверхэмптона Рауль Хименес не сумел реализовать 11-метровый удар.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Севилья:
Вулверхэмптон - Севилья 0:1
Гол: Окампос, 88.
Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре - Траоре (Жота, 79), Хименес.
Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) - Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос.
Предупреждения: Саисс, Невеш - Диего Карлос.
На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь).
Полная версия правил