Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Уже через несколько дней команды разыграют путевки в финал еврокубкового турнира.
В рамках розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20 завершились все матчи 1/4 финала, по итогам которых стали известны полуфиналисты турнира.
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В следующую стадию вышли: Интер, Манчестер Юнайтед, Шахтер и Севилья. Отметим, что путевки в 1/2 финала Лиги Европы разыгрывались по итогам одного матча.
Таким образом, в полуфинале болельщиков ожидают противостояния Севилья - Манчестер Юнайтед и Интер - Шахтер, которые состоятся 16 и 17 августа соответственно.
Напомним, что данные поединки будут проходить в Германии без зрителей. Кроме того, финалисты определятся по итогам одного поединка.
Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.
Полная версия правил