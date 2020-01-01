Севилья вырвала победу над Вулверхэмптоном в четвертьфинале Лиги Европы

Испанская команда вышла в полуфинал турнира.

Севилья - в полуфинале Лиги Европы Getty Images

Севилья минимально обыграла Вулверхэмптон в четвертьфинале Лиги Европы. Единственный гол на 88-й минуте забил Лукас Окампос.

Отметим, что нападающий “волков“ Рауль Хименес не смог реализовать пенальти на 13-й минуте поединка.

Вулверхэмптон - Севилья 0:1

Гол: Окампос, 88

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре - Траоре (Жота, 79), Хименес

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) - Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос

Предупреждения: Саисс, Невеш - Диего Карлос

На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь)

В полуфинале Севилья сыграет с Манчестер Юнайтед, который ранее переиграл Копенгаген.