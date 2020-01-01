Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы

"Горняки" без проблем разобрались с коллективом из Швейцарии.

Шахтер обыграл Базель Getty Images

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже. Шахтер - Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Фонсфинкель, 90+2. Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Патрик (Ковалеко, 78), Степаненко, Маркос (Майкон, 85) - Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85) - Мораес (Фернандо, 85). Базель: Николич - Видмер, Альдерете, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Петретта – Джака (Марша, 60), Фрай – Штокер (ван Фольсфинкель, 73), Кампо, Полюлю - Кабрал (Адеми, 73). Предупреждения: Патрик, Бондарь - Фрай, Артур.

Горемыкина Екатерина