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Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы

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"Горняки" без проблем разобрались с коллективом из Швейцарии.
Шахтер обыграл Базель
Шахтер обыграл Базель
Getty Images

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.

Шахтер - Базель 4:1
Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Фонсфинкель, 90+2.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Патрик (Ковалеко, 78), Степаненко, Маркос (Майкон, 85) - Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85) - Мораес (Фернандо, 85).

Базель: Николич - Видмер, Альдерете, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Петретта – Джака (Марша, 60), Фрай – Штокер (ван Фольсфинкель, 73), Кампо, Полюлю - Кабрал (Адеми, 73).

Предупреждения: Патрик, Бондарь - Фрай, Артур.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Базель, Лига Европы, футбол, отчет о матче
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