Шахтер - Базель 4:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы. “Горняки“ отметились дважды еще в первом тайме - точные удары на свой счет записали Мораес и Тайсон.
Во второй половине встречи Алан Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон. На 88-й минуте поединка довел счет до сокрушительного Додо.
У Базеля в компенсированное время гол престижа забил Ван Волфсвинкель.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Базель:
Шахтер - Базель 4:1
Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Фонсфинкель, 90+2.
Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Патрик (Ковалеко, 78), Степаненко, Маркос (Майкон, 85) - Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85) - Мораес (Фернандо, 85).
Базель: Николич - Видмер, Альдерете, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Петретта – Джака (Марша, 60), Фрай – Штокер (ван Фольсфинкель, 73), Кампо, Полюлю - Кабрал (Адеми, 73).
Предупреждения: Патрик, Бондарь - Фрай, Артур.
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