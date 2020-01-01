Шахтер - Базель 4:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Горняки" не заметили своего соперника в 1/4 финала.

Шахтер - Базель: видео голов и обзор матча Getty Images

Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы. “Горняки“ отметились дважды еще в первом тайме - точные удары на свой счет записали Мораес и Тайсон.

Во второй половине встречи Алан Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон. На 88-й минуте поединка довел счет до сокрушительного Додо.

У Базеля в компенсированное время гол престижа забил Ван Волфсвинкель.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Базель:

Шахтер - Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Фонсфинкель, 90+2.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Патрик (Ковалеко, 78), Степаненко, Маркос (Майкон, 85) - Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85) - Мораес (Фернандо, 85).

Базель: Николич - Видмер, Альдерете, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Петретта – Джака (Марша, 60), Фрай – Штокер (ван Фольсфинкель, 73), Кампо, Полюлю - Кабрал (Адеми, 73).

Предупреждения: Патрик, Бондарь - Фрай, Артур.