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Шахтер - Базель: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Команды разыграют путевку в полуфинал турнира.
Игроки Шахтера
Игроки Шахтера
Getty Images

Сегодня, 11 августа, Шахтер сыграет с Базалем в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Тренерские штабы уже огласили стартовые составы команд на поединок.

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо - Степаненко, Маркос Антонио - Тайсон, Алан Патрик, Марлос - Мораес.

Запасные: Трубин, Витао, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

Базель: Николич - Видмер, Алдерет, ван дер Верф, Петретта - Джака, Кампо, Фрай - Штокер, Рафаэль, Пулулу.

Запасные: Пукай, де Моль, ван Вольфсвинкель, Риверос, Рамирес, Буньяку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Шахтер, Базель, стартовый состав, Лига Европы
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