Сульшер: Хотим выйти в финал Лиги Европы

Норвежский специалист уверен в своей команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах команды в Лиге Европы.

“В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Мы добрались до этой стадии во всех турнирах, в которых участвовали. Отличный матч вчера провел вратарь Копенгагена. Кроме того, мы дважды попали в штангу.

Полуфинал? Это в любом случае будет прекрасная встреча. У нас есть полная информация о Вулверхэмптоне, Севилья тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал“, приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее “красные дьяволы“ вышли в полуфинал Кубка Англии и Кубка лиги.

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