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Сульшер: Хотим выйти в финал Лиги Европы

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Норвежский специалист уверен в своей команде.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах команды в Лиге Европы.

“В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Мы добрались до этой стадии во всех турнирах, в которых участвовали. Отличный матч вчера провел вратарь Копенгагена. Кроме того, мы дважды попали в штангу.

Полуфинал? Это в любом случае будет прекрасная встреча. У нас есть полная информация о Вулверхэмптоне, Севилья тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал“, приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА. 

Напомним, ранее “красные дьяволы“ вышли в полуфинал Кубка Англии и Кубка лиги. 

Смотрите также видео гола и обзор матча МЮ - Копенгаген.

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Теги: футбол, Лига Европы, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.08.2020, 20:48
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гость
Севилья (скорее всего она) разделает вас под орех, если будете играть как вчера с Копенгагеном. Стыдоба и позор. В ДЮСШ играют лучше.
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