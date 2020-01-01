Мата: МЮ может выиграть Лигу Европы

Испанец отметил, что матч против Копенгагена был не самым лучшим в исполнении его команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал непростую победу над Копенгагеном (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы.

“Команда физически вымотана. Это не был наш лучший поединок, но на этой стадии сезона и после всех этих месяцев очень важно побеждать. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир.

Копенгаген показал неплохой футбол, надо отдать сопернику должное. В дополнительное время мы могли забить больше, но главное, что в итоге все же прошли дальше. Мы не были расслабленными. Знали, что соперник хорош“.

Испанец также рассказал, с кем бы хотела встретится команда в полуфинале соревнований.

“У нас нет предпочтений. Вулверхэмптон провел хороший сезон в премьер-лиге, а Севилья - прекрасная команда с блистательным тренером. Здорово, что мы выиграли и теперь можем просто спокойно посмотреть матч этих команд“, - цитирует Мату официальный сайт УЕФА.

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