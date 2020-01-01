Конте - о возможном матче с Шахтером: Это команда, привыкшая к соревнованиям высокого уровня

Интер может встретится с "горняками" в полуфинале Лиги Европы.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказался о возможном сопернике своей команды в полуфинале Лиги Европы.

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“Посмотрим, с кем мы встретимся в полуфинале. Шахтер и Базель - две команды с разными характеристиками.

Мы видели Шахтер в группе Аталанты в Лиге чемпионов. Они - команда, привыкшая к соревнованиям такого уровня, у них есть качество, а также много бразильцев на поле. Команда высокого уровня.

Базель также добился выдающихся результатов.

Мы будем наблюдать за игрой конкурентов, у нас будет около шести дней, чтобы подготовиться наилучшим образом. Мы заслужили выйти в полуфинал. Но амбиции и желание позволяют нам думать о максимуме - мы хотим играть в финале“, - приводит слова Конте Tuttomercatoweb.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.