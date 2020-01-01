Полузащитник Интера: Мы доказали неправоту тех, кто сомневался в нашей команде

Николо Барелла отметил, что Байер доставил клубу проблемы в 1/4.

Полузащитник Интера Никола Барелла прокомментировал победу над Байером в четвертьфинале Лиги Европы.

“Мы доказали неправоту тех, кто сомневался в сплоченности нашего коллектива. Мы могли бы убить интригу раньше, но Байер играл в хороший футбол, так что это непросто.

Когда нам приходилось терпеть, мы терпели, но делали это вместе, и это нечто особенное“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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