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Полузащитник Интера: Мы доказали неправоту тех, кто сомневался в нашей команде

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Николо Барелла отметил, что Байер доставил клубу проблемы в 1/4.
Никола Барелла
Никола Барелла
Getty Images

Полузащитник Интера Никола Барелла прокомментировал победу над Байером в четвертьфинале Лиги Европы.

“Мы доказали неправоту тех, кто сомневался в сплоченности нашего коллектива. Мы могли бы убить интригу раньше, но Байер играл в хороший футбол, так что это непросто.

Когда нам приходилось терпеть, мы терпели, но делали это вместе, и это нечто особенное“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Байер.

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Теги: футбол, Интер, Лига Европы, Никола Барелла
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