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Палкин: По одной игре любая команда может выложиться и показать результат

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Гендиректор Шахтера высказался о противостоянии с Базелем.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящее противостояние в 1/4 финала Лиги Европы против Базеля, которое пройдет в Германии без зрителей в формате одного матча.

“Фактор болельщиков все равно вносит свою лепту, и очень серьезную. Особенно на немецких стадионах. Давление они оказывают огромное, и мы это прочувствовали в прошлые годы. А когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб.

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По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат. Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным.

Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом, и та, что мы увидим с Базелем, были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех“, - цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Базель, Лига Европы, футбол
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