Шахтер - Базель: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы

Шахтер и Базель сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

Во вторник, 11 августа, Шахтер сыграет с Базелем в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе Фельтинс-Арена (другое название - Арена АуфШальке).

Где смотреть поединок? В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1, а также российские каналы Матч ТВ и Матч! Футбол 2.

Стоит отметить, что трансляцию встречи будет вести канал Kazsport.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.