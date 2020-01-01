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Шахтер - Базель: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы

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Шахтер и Базель сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.
Шахтер - Базель: где смотреть матч
Шахтер - Базель: где смотреть матч
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 11 августа, Шахтер сыграет с Базелем в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе Фельтинс-Арена (другое название - Арена АуфШальке).

Где смотреть поединок? В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1, а также российские каналы Матч ТВ и Матч! Футбол 2.

Стоит отметить, что трансляцию встречи будет вести канал Kazsport.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.

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Теги: Шахтер, Базель, Лига Европы, футбол, где смотреть
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