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Интер - Байер 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Подопечные Конте сумели выйти в следующую стадию турнира.

Интер - Байер: видео голов
Интер - Байер: видео голов
Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги Европы Интер обыграл Байер со счетом 2:1.

Итальянский коллектив открыл счет уже на 15-й минуте встречи благодаря точному удару Бареллы, а через несколько минут Лукаку удвоил преимущество своей команды. Впрочем, Хаверц быстро отыграл один мяч, но на большее Байера так и не хватило.

Таким образом, Интер вышел в полуфинал турнира, который состоится 17 августа. Соперником команды Конте станет победитель пары Шахтер - Базель.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Байер:

Интер - Байер 2:1
Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 - Хаверц, 24.

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 84) - Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).

Байер: Градецки - Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68) - Паласиос (Бейли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68) - Хаверц, Демирбай, Диаби - Фолланд (Аларио, 85).

Предупреждения: Д'Амброзио, Эриксен, Барелла - Синкгравен, Л. Бендер, Тапсоба.

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Теги: Интер, Байер, видео голов, обзор матча, Лига Европы, футбол
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