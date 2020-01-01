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Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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"Красные дьяволы" не без труда пробились в полуфинал турнира.

Манчестер Юнайтед - Копенгаген: видео гола
Манчестер Юнайтед - Копенгаген: видео гола
Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед обыграл Копенгаген со счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии был забит Бруну Фернандешем с пенальти в первом экстра-тайме. 

Таким образом, “красные дьяволы“ вышли в полуфинал турнира, который состоится 16 августа. Соперником будет победитель пары Вулверхэмптон - Севилья.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген:

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Гол: Фернандеш, 95 (пен.)

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс - Фред (Матич, 70), Погба - Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) - Мартиаль (Мактоминей, 120+1).

Копенгаген: Йонссон - Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) - Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) - Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).

Предупреждения: Магуайр, Байи - Кауфманн, Стаге, Зека.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Лига Европы, обзор матча, футбол, видео гола
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