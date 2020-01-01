Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
В матче 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед обыграл Копенгаген со счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии был забит Бруну Фернандешем с пенальти в первом экстра-тайме.
Таким образом, “красные дьяволы“ вышли в полуфинал турнира, который состоится 16 августа. Соперником будет победитель пары Вулверхэмптон - Севилья.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген:
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Гол: Фернандеш, 95 (пен.)
Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс - Фред (Матич, 70), Погба - Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) - Мартиаль (Мактоминей, 120+1).
Копенгаген: Йонссон - Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) - Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) - Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).
Предупреждения: Магуайр, Байи - Кауфманн, Стаге, Зека.
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