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Манчестер Юнайтед в экстра-тайме обыграл Копенгаген и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

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"Красные дьяволы" с трудом дожали соперника и вышли в следующий раунд турнира.
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встречался с Копенгагеном. По правилам доигровки сезона, путевка в следующую стадию разыгрывалась по итогам одного поединка, фаворитом которого считался английский клуб.

Однако для подопечных Оле-Гуннара Сульшера эта встреча не стала легкой прогулкой - долгое время команда вовсе не создавала опасных моментов у ворот соперника. А вот датский коллектив пытался “огрызаться“, но забить так и не получалось.

Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Getty Images

Зато “красные дьяволы“ забили в конце первого тайма - Рашфорд головой отправил мяч на Гринвуда, а тот пробил точно в дальний угол ворот. Правда гол не засчитали из-за положения “вне игры“. Отдыхать команды ушли при “сухом“ счете.

Второй тайм начался весьма активно и обе команды могли открывать счет. Несколько раз МЮ проверял на прочность каркас ворот соперника, а датчане никак не могли справиться с защитниками. В итоге поединок перешел в экстра-таймы.

Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы
Getty Images

Отличная возможность появилась у Марсьяля, который вышел один на один с вратарем, но пробил точно в него. А уже через несколько секунд Антонио сбили в штрафной и арбитр назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

За оставшееся время Манчестер Юнайтед мог удвоить свое преимущество, а Копенгаген мог отыграть, но в итоге счет так и остался 1:0 в пользу английского клуба. Команда Сульшера проходит в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Вулверхэмптон - Севилья.

1/4 финала

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Гол: Фернандеш, 95 (пен.)

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс - Фред (Матич, 70), Погба - Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) - Мартиаль (Мактоминей, 120+1).

Копенгаген: Йонссон - Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) - Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) - Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).

Предупреждения: Магуайр, Байи - Кауфманн, Стаге, Зека.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Лига Европы, Копенгаген, футбол, отчет о матче
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