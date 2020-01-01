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Интер вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв Байер

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Подопечные Антонио Конте сумели удержать победу.
Интер сильнее Байера
Интер сильнее Байера
Getty Images

Интер обыграл Байер в рамках 1/4 Лиги Европы.

Первыми счет в поединке открыли номинальные хозяева - на 15-й минуте отметился Николо Барелла. Через несколько минут Ромелу Лукаку удвоил преимущество команды.

На 24-й минуте Байер усилиями Кай Хаверца отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточным.

Отметим, что судья с помощью VAR дважды отменял пенальти в пользу миланцев.

Интер - Байер 2:1
Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 - Хаверц, 24

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 84) - Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 64)

Байер: Градецки - Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68) - Паласиос (Бейли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68) - Хаверц, Демирбай, Диаби - Фолланд (Аларио, 85)

Предупреждения: Д'Амброзио, Эриксен, Барелла - Синкгравен, Л. Бендер, Тапсоба

В полуфинале Интер встретится с победителем матча Шахтер - Базель.

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Теги: футбол, Интер, Байер, Лига Европы
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