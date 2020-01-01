Тренер Базеля: Шахтер давно выступает на стабильно высоком уровне

Марсель Коллер счастлив, что его подопечные прошли в четвертьфинал Лиги Европы.

Наставник Базеля Марсель Коллер высказался о предстоящем поединке1/4 Лиги Европы против Шахтера. Напомним, что победитель определится в одноматчевом противостоянии.

“Ситуация действительно необычная. Счастливы, что прошли в четвертьфинал.

Очень важно ставить цели пошагово. Завтра нас ждет встреча с Шахтером. Нужно хорошо подготовиться к игре. Сделаем все возможное, чтобы победить и пройти в следующий раунд. Завтра все решится: выйдем мы в полуфинал или поедем домой. Этот формат можно сравнить с Кубком Швейцарии, где в матчах случается дополнительное время и серия пенальти. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти в 1/2.

Шахтер - очень квалифицированная команда с большим количеством быстрых, техничных игроков группы атаки. Также есть опытные и достаточно молодые исполнители. Не хочу выделять кого-то одного. Для нас важно быть готовыми. Завтра будем бороться и делать все, чтобы показать наши сильные стороны. Постараемся вскрыть оборону соперника и забить голы.

Я считаю, что на групповом этапе мы уже встречались с сильными соперниками. Шахтер - крепкая, мастеровитая команда. Они давно выступают на стабильно высоком уровне. Поэтому мы пытались подготовиться как можно лучше.

Посмотрим, что будет завтра. Будем играть 90 минут, 120 или пробивать послематчевые пенальти. Шахтер - сильный оппонент, но и у нас есть отличные качества, за счет которых можем пройти “горняков“, - цитирует специалиста пресс-служба швейцарского клуба.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.