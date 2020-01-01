Защитник Базеля: Уверены, что можем пройти Шахтер

Сильван Видмер рассказал, почему его команда так хорошо играет в Лиге Европы в этом году.

Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал предстоящий поединок против Шахтера в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Напомним, победитель определится в одноматчевом противостоянии.

“Это необычная, уникальная ситуация. Но для нас ничего не меняется. Мы гордимся нашими результатами и уверены, что можем пройти дальше. Поэтому мы сюда и приехали. У нас прекрасная команда, мы наслаждаемся пребыванием тут. Надеюсь, как можно больше останемся в Германии, настрой в команде потрясающий.

Почему Базель в этом году очень хорошо играет в Лиге Европы? Тяжело найти этому объяснение. Мы к каждой игре подходим очень серьезно, хотим победить. Не знаю, чего мы в Лиге Европы играем лучше, чем в чемпионате.

Возможно, потому что команды в еврокубках тоже играют в атакующий футбол, и у нас есть больше свободных зон, мы больше контратакуем. Мы к каждой игре подходим с максимальной самоотдачей, не важно, с кем мы играем“, - цитирует футболиста пресс-служба швейцарского клуба.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.