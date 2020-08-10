Мораес: Выход в финал Лиги Европы - одна из главных целей Шахтера

Футболист признался, что команда чувствует себя уверенно.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о целях команды накануне матча 1/4 финала Лиги Европы против Базеля.

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“Выход в финал Лиги Европы - одна из главных целей Шахтера. Мы сосредоточены на том, чтобы ее достичь. Понятно, что сейчас в турнире остались только сильные соперники, но мы хорошо знаем свой потенциал“.

Футболист также оценил готовность “горняков“ к поединку против швейцарской команды.

“После того, как мы выбили из турнира таких сложных соперников, как Бенфика и Вольфсбург, все почувствовали себя уверенно. Но теперь предстоит встретиться с командой, которая тоже демонстрирует отличные результаты.

Мы точно знаем, что будет сложно. Это команда с отличной организацией игры в защите. Меня впечатлило видео их матчей, особенно как они опекают соперников. Также Базель силен в контратаках, очень быстро выходит из обороны. Нам ни в коем случае нельзя допускать ошибок, это может очень дорого обойтись“, - цитирует Мораеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.