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Каштру: Против Базеля будет сложная игра

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Португальский специалист рассматривает матч 1/4 как финал.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч против Базеля в рамках 1/4 Лиги Европы.

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“Базель - очень хорошая команда. Если посмотрим на сезон в Лиге Европы - восемь побед, одна ничья, одно поражение. У Базеля очень хорошая, качественная командная динамика. Мы смотрим на них как на команду, а не индивидуумов. Базель - хорошая команда, будет сложная игра.

Мы привыкли играть в формате двух матчей. А сейчас у нас 90 или 120 минут. Отличается ли это? Да. Завтрашняя игра решает все. Обе команды рассматривают данный матч как финал. Тренировали ли пенальти? Мы всегда тренируем все, что связано с игрой“.

Специалист также оценил кадровую ситуацию в стане “горняков“.

“Команда состоит из 11 игроков, а не одного определенного сектора. Мы всегда смотрим на себя, как на команду, а не отдельных индивидуумов. Кого бы у нас ни не хватало, мы всегда сможем найти ему достойную замену. Так будет и завтра.

Команда в течение сезона показала, что мы не говорим, находимся в начале, середине или конца сезона. Важно оставаться собой, сохраняя свое ДНК. Главное, чтобы всегда была стабильность.

Лучший способ избежать ошибок - при наших атаках сохранять баланс в обороне. Важно выигрывать вторые мячи. Нужно быть сплоченными, не оставлять свободных зон для соперника. На таком уровне любая ошибка может стать фатальной. Важно оставаться аккуратными и удерживать баланс в обороне“.

Каштру также рассказал, против кого он хотел бы сыграть в полуфинале, если Шахтер пройдет Базель - с Интером или Байером.

“Не смотрю наперед. С огромным уважением отношусь к Базелю, своей команде, турниру и самому себе. Сейчас в голове только Базель, только он. Без разницы, с кем играть дальше. Если пройдем, потом поговорим“, - сказал Каштру на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Луиш Каштру, Шахтер, Базель
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