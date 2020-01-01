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Бондарь: Еврокубковые матчи - всегда огромная ответственность

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Футболист может дебютировать за "горняков" в еврокубках.
Валерий Бондарь
Валерий Бондарь
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий матч 1/4 Лиги Европы против Базеля, где у него есть шансы дебютировать за команду в еврокубках.

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“Готов выходить в любом матче, не важно, это УПЛ, Лига Европы, Лига чемпионов или Кубок Украины. Всегда готов выходить и помогать своей команде. Еврокубковые матчи - всегда огромная ответственность. Сейчас четвертьфинал из одной игры, цена ошибки очень велика. Сделаем все возможное, чтобы пройти в полуфинал.

Верю ли, что игрок, которого пригласили на пресс-конференцию попадает в стартовый состав? Не слышал такого. Думаю, завтра будет известно, кто сыграет.

Футболист также рассказал о сильных сторонах соперника.

“Базель - очень мобильная команда, почти не останавливается. Опасна при контратаках, выбегает всей командой. У них хорошая линия полузащиты и форвард, который забил немало голов в чемпионате и еврокубках.

У нас сильная научная группа, всю информацию нам сбрасывают. Важно смотреть перед игрой, как действует соперник. Сделаем все, чтобы сыграть в нашу игру“, - заявил Бондарь на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Валерий Бондарь, Шахтер, Лига Европы
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