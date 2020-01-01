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Стали известны результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы-2020/21

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Скоро стартует новый розыгрыш Лиги Европы.

Лига Европы: результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Getty Images

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы-2020/21. 

В нем сыграют 94 команды - победители пройдут во второй раунд отбора, где начнет свое выступление Колос.

По результатам жеребьевки, соперником солигорского Шахтера, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, станет команда Сфынтул Георге (Молдова).

Клуб новичка Динамо Владимира Костевича и бывшего нападающего киевлян Алексея Хобленко польский Лех сыграет с литовской Вальмьерой, а венгерский Фехервар хавбека Ивана Петряка встретится с ирландским Богемианом.

Вашему вниманию все пары первого квалификационного раунда:

Отметим, что все противостояния будут состоять из одного матча, который в каждой паре пройдет 27 августа 2020 года.

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Теги: футбол, Лига Европы, жеребьевка
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