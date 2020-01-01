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Бош: Интер - хорошая команда, но мы можем ее пройти

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Наставник "фармацевтов" верит в свою команду.
Петер Бош
Петер Бош
Getty Images

Главный тренер Байера Петер Бош прокомментировал предстоящий матч с Интером в 1/4 Лиги Европы.

“Мы никого не боимся, но всегда уважаем своих соперников и знаем, что Интер - сильная команда. Мы видели это в Серии А и, конечно, в Лиге Европы тоже. Так что у них хорошая команда, но мы можем ее пройти.

Но у нас есть команда, которая всегда забивает голы - в каждом матче и против каждого соперника“, - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Матч Интер - Байер состоится 10 августа в Дюссельдорфе (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига Европы, Петер Бош, Байер, Интер
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