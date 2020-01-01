Каштру: Базель - очень агрессивная команда

Наставник назвал сильные стороны швейцарского клуба.

Главный тренер Шахтер Луиш Каштру поделился ожиданием от предстоящего матча с Базелем в рамках 1/4 Лиги Европы.

“Базель - очень сильный соперник. Лишь тот, кто не уделил данной теме внимания, не увидит этого. Знаете, в жизни есть такая интересная вещь, как статус. В некоторых случаях этот статус оказывается фатальным, заставляет потерпеть неудачу, а в некоторых - добиться успеха.

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Люди часто говорят о том, кто может выйти в полуфинал или финал, и букмекерские конторы тому свидетели. У многих клубов повышались шансы, потому что никто не ожидал от них успеха, но им удавалось его добиться, и постоянно.

Я вижу Базель очень агрессивной командой с сильной полузащитой. Фрай, Джака, Кампо - они очень, очень сильны. Артур Кабрал - напористый, агрессивный нападающий, Пулулу слева также силен.

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У них есть и линия обороны, идеально обслуживающая атаку, использующая оставленное противником пространство. Они прочны при обороне, а это значит, что оппонент в определенный момент потеряет мяч, и тогда они начнут быструю контратаку.

Центральные защитники работают с мячом, доставляют его в атаку длинными передачами, Фрай - игрок, контролирующий пространство и помогающий диагональными пасами.

Так что это команда с очень хорошим оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч“, - рассказал Каштру в интервью УЕФА.

Ранее Шахтер объявил заявку на матч с Базелем.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.