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Шахтер объявил заявку на матч с Базелем

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"Горняки" сыграют со швейцарским клубом 11 августа.
Шахтер
Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 11-го августа, донецкий Шахтер сыграет со швейцарским Базелем в рамках 1/4 Лиги Европы.

Поединок состоится в Гельзенкирхене (Германия).

Донецкий клуб уже отправился в немецкий город. Главный тренер команды Луиш Каштру взял на матч 26 футболистов.

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Шахтер, Лига Европы, футбол, заявка на матч, Базель, плей-офф
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