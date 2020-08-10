Шахтер объявил заявку на матч с Базелем
Во вторник, 11-го августа, донецкий Шахтер сыграет со швейцарским Базелем в рамках 1/4 Лиги Европы.
Поединок состоится в Гельзенкирхене (Германия).
Донецкий клуб уже отправился в немецкий город. Главный тренер команды Луиш Каштру взял на матч 26 футболистов.
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон
Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес
✈️ Следующая остановка – Германия 🇩🇪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2020
🔜 #ШахтерБазель в четвертьфинале @EuropaLeague! #UEL
⚒ Пожелайте нам удачи! 🙌 pic.twitter.com/AowqU8S57Y
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.
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