Вулверхэмптон - Севилья: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы

Вулверхэмптон сыграет против Севильи в матче 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 11 августа, Вулверхэмптон встретится с Севильей в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является испанский клуб.

Так, в компании William Hill на победу “красно-белых“ можно поставить с коэффициентом 2.15, в то время как триумф “волков“ оценили в 3.60. Ничью здесь оценили в 3.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Севильи - 2.20, победа Вулверхэмптона - 3.65, ничья - 3.35.

Отметим, что поединок состоится в Дуйсбурге (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.