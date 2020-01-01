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Вулверхэмптон - Севилья: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Вулверхэмптон сыграет против Севильи в матче 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Вулверхэмптон - Севилья: прогноз и ставки букмекеров
Вулверхэмптон - Севилья: прогноз и ставки букмекеров
DAZN

Во вторник, 11 августа, Вулверхэмптон встретится с Севильей в рамках 1/4 финала Лиги Европы. 

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является испанский клуб.

Так, в компании William Hill на победу “красно-белых“ можно поставить с коэффициентом 2.15, в то время как триумф “волков“ оценили в 3.60. Ничью здесь оценили в 3.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Севильи - 2.20, победа Вулверхэмптона  - 3.65, ничья - 3.35.

Отметим, что поединок состоится в Дуйсбурге (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Вулверхэмптон, Севилья, Лига Европы, футбол, прогноз и ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз
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