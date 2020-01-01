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Манчестер Юнайтед - Копенгаген: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Манчестер Юнайтед встретится с Копенгагеном в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Юнайтед - Копенгаген: прогноз и ставки букмекеров
Манчестер Юнайтед - Копенгаген: прогноз и ставки букмекеров
www.fck.dk

В понедельник, 10 августа, Манчестер Юнайтед сыграет с Копенгагеном в рамках 1/4 финала Лиги Европы. 

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке являются “красные дьяволы“.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Оле-Гуннара Сульшера можно поставить с коэффициентом 1.22, в то время как триумф команды из Дании оценили в 13.00. Ничью здесь оценили в 5.80.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа МЮ - 1.25, победа Копенгагена - 13.00, ничья - 6.60.

Отметим, что поединок состоится в Кельне (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Лига Европы, футбол, прогноз и ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз
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