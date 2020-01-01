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Интер - Байер: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Интер проведет матч с Байером в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Интер - Байер: прогноз и ставки букмекеров
Интер - Байер: прогноз и ставки букмекеров
DAZN

В понедельник, 10 августа, Интер сыграет с Байером в рамках 1/4 финала Лиги Европы. 

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является итальянский клуб.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.05, в то время как триумф леверкузенцев оценили в 3.50. Ничью здесь оценили в 3.50. 

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Интера - 2.05, победа Байера - 3.60, ничья - 3.50.

Отметим, что поединок состоится в Дюссельдорфе (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Интер, Байер, Лига Европы, футбол, прогноз и ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз
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