Интер - Байер: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы

Интер проведет матч с Байером в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В понедельник, 10 августа, Интер сыграет с Байером в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является итальянский клуб.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.05, в то время как триумф леверкузенцев оценили в 3.50. Ничью здесь оценили в 3.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Интера - 2.05, победа Байера - 3.60, ничья - 3.50.

Отметим, что поединок состоится в Дюссельдорфе (Германия). Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.