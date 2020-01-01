Сульшер: Поднять трофей в качестве тренера МЮ было бы моим самым большим достижением
Норвежский специалист поделился своими амбициями.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признался, что хочет завоевать первый трофей с командой.
“Я амбициозен. Одна из моих главных целей - поднять трофей в качестве наставника этого клуба.
Я обязан своей карьерой Юнайтед, поэтому победа в качестве тренера была бы самым гордым моментом в моей футбольной жизни. Это было бы самым большим достижением.
Поднять трофей сейчас было бы лучшим моментом в моей карьере“, - цитирует Сульшера Goal.
Завтра, 10 августа, Манчестер Юнайтед встретится с Копенгагеном в рамках 1/4 Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил