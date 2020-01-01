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Сульшер: Поднять трофей в качестве тренера МЮ было бы моим самым большим достижением

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Норвежский специалист поделился своими амбициями.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признался, что хочет завоевать первый трофей с командой.

“Я амбициозен. Одна из моих главных целей - поднять трофей в качестве наставника этого клуба.

Я обязан своей карьерой Юнайтед, поэтому победа в качестве тренера была бы самым гордым моментом в моей футбольной жизни. Это было бы самым большим достижением.

Поднять трофей сейчас было бы лучшим моментом в моей карьере“, - цитирует Сульшера Goal.

Завтра, 10 августа, Манчестер Юнайтед встретится с Копенгагеном в рамках 1/4 Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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