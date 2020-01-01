Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Базель
Английская бригада рассудит поединок украинского клуба.
Во вторник, 11 августа, состоится первый матч 1/4 Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер сразится с Базелем.
УЕФА определился с бригадой арбитров на поединок. Главным судей матча станет Майкл Оливер из Англии.
Его ассистентами будут англичане Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр - Уильям Коллам из Шотландии. Арбитром ВАР был назначен англичанин Крэйг Поусон.
Отметим, что Оливер ранее никогда не работал на матчах Шахтера, а с украинскими клубами пересекался лишь раз в 2014-м году. Тогда киевское Динамо одержало победу над Стяуа 2:0 в группе ЛЕ.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.
Полная версия правил