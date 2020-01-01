Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Базель

Английская бригада рассудит поединок украинского клуба.

Во вторник, 11 августа, состоится первый матч 1/4 Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер сразится с Базелем.

УЕФА определился с бригадой арбитров на поединок. Главным судей матча станет Майкл Оливер из Англии.

Его ассистентами будут англичане Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр - Уильям Коллам из Шотландии. Арбитром ВАР был назначен англичанин Крэйг Поусон.

Отметим, что Оливер ранее никогда не работал на матчах Шахтера, а с украинскими клубами пересекался лишь раз в 2014-м году. Тогда киевское Динамо одержало победу над Стяуа 2:0 в группе ЛЕ.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

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