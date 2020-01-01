Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Базель

Комментариев: 0
Английская бригада рассудит поединок украинского клуба.
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Getty Images

Во вторник, 11 августа, состоится первый матч 1/4 Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер сразится с Базелем.

УЕФА определился с бригадой арбитров на поединок. Главным судей матча станет Майкл Оливер из Англии.

Его ассистентами будут англичане Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр - Уильям Коллам из Шотландии. Арбитром ВАР был назначен англичанин Крэйг Поусон.

Отметим, что Оливер ранее никогда не работал на матчах Шахтера, а с украинскими клубами пересекался лишь раз в 2014-м году. Тогда киевское Динамо одержало победу над Стяуа 2:0 в группе ЛЕ.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

Поделись:
Теги: бригада арбитров, Шахтер Донецк, Базель, Лига Европы, футбол, Майкл Оливер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь