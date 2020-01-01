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Футболист Базеля: Шахтер - фаворит на победу в Лиге Европы

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Игрок высоко оценил уровень "горняков".
Таулан Джака
Таулан Джака
Getty Images

Футболист Базеля Таулан Джака поделился ожиданием от поединка с Шахтером в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

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“У Шахтера хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. У них в атаке играют четверо или пятеро бразильцев.

Шахтер - команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, это фаворит на победу в Лиге Европы“, - заявид Джака в интервью Blick.

Ранее Палкин заявил, что донецкий клуб должен выходить в полуфинал.

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Теги: Таулан Джака, Базель, Лига Европы, футбол
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