Футболист Базеля: Шахтер - фаворит на победу в Лиге Европы
Игрок высоко оценил уровень "горняков".
Футболист Базеля Таулан Джака поделился ожиданием от поединка с Шахтером в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
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“У Шахтера хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. У них в атаке играют четверо или пятеро бразильцев.
Шахтер - команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, это фаворит на победу в Лиге Европы“, - заявид Джака в интервью Blick.
Ранее Палкин заявил, что донецкий клуб должен выходить в полуфинал.
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