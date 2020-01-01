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Фонсека: Севилья сыграла намного лучше нас, мы заслужили поражение

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Португальский специалист взял за себя ответственность за вылет команды.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от Севильи (0:2) в 1/8 турнира.

“Я разочарован, но должен сказать, что мы заслужили это поражение, потому что Севилья сыграла намного лучше нас. Севилья сейчас сильнее нас. Мы делали все что могли, но нелегко играть с командой, которая лучше.

Трудно найти объяснение произошедшему, но я должен взять на себя всю ответственность за поражение. Несмотря на это, я бы ничего не менял в составе. Этот состав выиграл почти все наши последние матчи.

Мы хорошо играли в рамках этой схемы, так что не было никаких причин что-то менять. Поменять схему сейчас было бы нерационально“, - цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Севилья - Рома.

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Теги: футбол, Лига Европы, Паулу Фонсека, Рома, Севилья
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