Шахтер - Базель: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер и Базель сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 11 августа, Шахтер сыграет с Базелем в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе Фельтинс-Арена (другое название - Арена АуфШальке).

В своей истории “горняки“ уже пять раз играли с швейцарским клубом и в каждой из этих встреч одержали победы. В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Шахтеру. В предстоящем противостоянии букмекеры также отдают предпочтение дончанам.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Каштру можно поставить с коэффициентом 2.05, а вот триумф Базеля оценили в 3.70. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.30.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Шахтера - 2.05, победа Базеля - 3.60, ничья в основное время - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель, которая начнется 11 августа в 22:00 по киевскому времени.