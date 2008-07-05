Шахтер - Базель: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги Европы

Шахтер и Базель сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 11 августа, Шахтер сыграет с Базелем в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе Фельтинс-Арена (другое название - Арена АуфШальке).

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Базель будет доступна в этой новости 11 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил правила доигровки турнира и с данного этапа путевка в следующий раунд определяется по итогам одного матча.

На пути в четвертьфинал Шахтер одолел Вольфсбург (2:1, 3:0), а Базель справился с Олимпиакосом (3:0, 1:0).

В своей истории “горняки“ уже пять раз играли с швейцарским клубом и в каждой из этих встреч одержали победы. В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Шахтеру.

Последние матчи Шахтера:

05.08.20. Шахтер - Вольфсбург - 3:0 (Лига Европы)

29.07.20. Шахтер - Верес - 2:0 (Товарищеский матч)

26.07.20. Шахтер - Полесье Житомир - 4:1 (Товарищеский матч)

19.07.20. Александрия - Шахтер - 2:2 (УПЛ)

15.07.20. Шахтер - Колос - 2:0 (УПЛ)

Последние матчи Базеля:

06.08.20. Базель - Айнтрахт - 1:0 (Лига Европы)

03.08.20. Базель - Люцерн - 0:0 (Швейцарская Суперлига)

31.07.20. Тун - Базель - 0:0 (Швейцарская Суперлига)

26.07.20. Базель - Лугано - 4:4 (Швейцарская Суперлига)

22.07.20. Санкт-Галлен - Базель - 0:5 (Швейцарская Суперлига)

Последние очные встречи:

09.07.15. Базель - Шахтер - 1:3 (Товарищеский матч)

08.07.09. Базель - Шахтер - 0:3 (Товарищеский турнир Кубок часов)

26.11.08. Шахтер - Базель - 5:0 (Лига чемпионов)

16.09.08. Базель - Шахтер - 1:2 (Лига чемпионов)

05.07.08. Базель - Шахтер - 2:3 (Товарищеский матч)