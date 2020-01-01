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Три игрока Шахтера - в команде недели Лиги Европы

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Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Додо попали в команду недели еврокубкового турнира.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донецк

На этой недели состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники четвертьфинала турнира.

В результате поединков УЕФА опубликовала команду недели из игроков, которые на набрали больше всего баллов в рейтинге FedEx Performance Zone.

В символической команде оказались сразу три игрока Шахтера - защитники Додо и Николай Матвиенко, а также нападающий Жуниор Мораес.

Команда недели Лиги Европы:

Вратарь: Руй Патрисиу (Вулверхэмптон) - 12-й (+34 позиции в рейтинге FedEx Performance Zone).

Защитники: Додо (Шахтер) - 109-й (+431), Эдмонд Тапсоба (Байер) - 68-й (+112), Николай Матвиенко (Шахтер) - 110-й (+259), Серхио Регилон (Севилья) - 4-й (+49).

Полузащитники: Хесус Навас (Севилья) - 3-й (+5), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед) - 70-й (+120), Эвер Банега (Севилья) - 9-й (+31), Расмус Фальк (Копенгаген) - 21-й (+103).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер) - 32-й (+143), Йонас Винн (Копенгаген) - 23-й (+262).

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Додо, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, футбол, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, команда недели
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