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Палкин: Шахтер должен выходить в полуфинал

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Гендиректор Шахтера высказался об игре команды.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер разобрался с Вольфсбургом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где ему предстоит встретится с Базелем.

Победу “горняков“ над немецким коллективом прокомментировал гендиректор дончан Сергей Палкин.

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“Прежде всего хочу поздравить президента клуба, тренерский штаб, футболистов, а главное - болельщиков, с выходом Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы. Это матч исторический, ведь мы никогда ранее на своем поле не обыгрывали немецкие команды со счетом 3:0. Для нас это особенное событие.

Если говорить об игре, то за все время, что я работаю в Шахтере, первый раз наблюдал такой поединок, когда мы, создавая столько моментов, не могли воспользоваться ими фактически до последних минут матча.

Стартовые минут семь-восемь получились нервозными, а потом Шахтер полностью взял игру под свой контроль. Могли забивать мячей пять до красной карточки Хочолавы. А когда произошло то удаление, снова появилась нервозность. Однако, когда составы уравнялись, мы полностью контролировали игру.

Итоговый счет 3:0, считаю, справедливый. Хотя по большому счету забитых голов могло быть и больше. Для нас это была очень важная игра. И думаю, что эмоционально она удовлетворила всех болельщиков. Были и забитые голы, и красные карточки, и отмененный пенальти. В целом матч получился интересным как для специалистов, так и для болельщиков“, - цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Шахтер вышел в 1/4 финала
Шахтер вышел в 1/4 финала
ФК Шахтер Донецк

Также функционер высказался о предстоящем противостоянии “горняков“ с Базелем и перспективах донецкого клуба.

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“Дальше мы будем бороться. Считаю, Шахтер должен выходить в полуфинал. По игре, которую показывала команда в противостоянии с Вольфсбургом, мы этого, на мой взгляд, заслуживаем. Играли отлично. Демонстрировали атакующий, красивый футбол.

Такое ощущение, что все было расписано как по нотам. Дай Бог, чтобы такую целостность мы сохранили и в матче с Базелем. Уверен, что если будем играть так же, то добьемся положительного результата“, - отметил Палкин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Вольфсбург. Также рекомендуем посмотреть обзор поединка Базель - Айнтрахт.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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