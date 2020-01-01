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Хавбек Базеля - о матче с Шахтером: Нам нечего бояться

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Фрай уверен, что его команда способно обыгрывать большие клубы.
Фабиан Фрай
Фабиан Фрай
uefa.com

В матче 1/8 финала Лиги Европы Базель обыграл Айнтрахт со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал турнира, где швейцарцам предстоит играть с Шахтером.

Полузащитник Базеля Фабиан Фрай, который забил единственный гол в минувшем матче против франкфуртского клуба, прокомментировал предстоящую игру.

“Нам нечего бояться [в матче с Шахтером]. Можем подходить к этой встрече с уверенностью в себе. Думаю, не нужно говорить, каким трудным будет поединок, но мы уже показали, что способны обыгрывать большие команды“, - цитирует Фрая официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Базель - Айнтрахт.

Напомним, уже известны все пары 1/4 финала Лиги Европы.

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Теги: Базель, Лига Европы, футбол, Шахтер, Шахтер Донецк
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