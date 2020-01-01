Тренер Базеля: Шахтер очень сильная, быстрая и техничная команда
Наставник швейцарского клуба высказался о предстоящем противостоянии с "горняками".
По итогам 1/8 финала Лиги Европы Базель оказался сильнее Айнтрахта и вышел в четвертьфинал турнира, где ему предстоит сыграть с донецким Шахтером.
В преддверии противостояния главный тренер швейцарцев Марсель Коллер высказался о будущем сопернике.
"В матче с Айнтрахтом мы недостаточно хорошо реализовывали наши моменты. Хорошо, что мы оборонялись всей командой и не пропустили.
В предстоящей игре с Шахтером нам важно показать такую же плотную игру в обороне и поймать свои шансы в нападении. Знаем, что Шахтер очень сильная, быстрая и техничная команда", - цитирует Коллера официальный сайт УЕФА.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Базель - Айнтрахт.
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