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Тренер Базеля: Шахтер очень сильная, быстрая и техничная команда

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Наставник швейцарского клуба высказался о предстоящем противостоянии с "горняками".
Марсель Коллер
Марсель Коллер
Getty Images

По итогам 1/8 финала Лиги Европы Базель оказался сильнее Айнтрахта и вышел в четвертьфинал турнира, где ему предстоит сыграть с донецким Шахтером.

В преддверии противостояния главный тренер швейцарцев Марсель Коллер высказался о будущем сопернике.

"В матче с Айнтрахтом мы недостаточно хорошо реализовывали наши моменты. Хорошо, что мы оборонялись всей командой и не пропустили.

В предстоящей игре с Шахтером нам важно показать такую же плотную игру в обороне и поймать свои шансы в нападении. Знаем, что Шахтер очень сильная, быстрая и техничная команда", - цитирует Коллера официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Базель - Айнтрахт.

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Теги: Базель, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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