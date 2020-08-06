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Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

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Жуниор Мораес отличился двумя голами в матче против Вольфсбурга.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

На этой неделе возобновился еврокубковый сезон и состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам поединков нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес попал в список претендентов на звание лучшего игрока. Форвард отличился дублем в матче против Вулверхэмптона и помог своей команде выйти в 1/4 финала ЛЕ.

Конкурентами Мораеса за звание лучшего являются форвард Йонас Винд (Копенгаген), защитник Серхио Регилон (Севилья) и вратарь Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).

Отметим, что проголосовать за лучшего игрока недели в Лиге Европы можно здесь.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Вулверхэмптон.

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Теги: Жуниор Мораес, Лига Европы, Шахтер, Шахтер Донецк, футбол, лучший игрок
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