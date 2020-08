Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

На этой неделе возобновился еврокубковый сезон и состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам поединков нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес попал в список претендентов на звание лучшего игрока. Форвард отличился дублем в матче против Вулверхэмптона и помог своей команде выйти в 1/4 финала ЛЕ.

Конкурентами Мораеса за звание лучшего являются форвард Йонас Винд (Копенгаген), защитник Серхио Регилон (Севилья) и вратарь Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).

Who are you voting for? 🥇



⭐️ Rui Patrício

⭐️ Sergio Reguilón

⭐️ Jonas Wind

⭐️ Júnior Moraes#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen