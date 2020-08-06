Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
Жуниор Мораес отличился двумя голами в матче против Вольфсбурга.
На этой неделе возобновился еврокубковый сезон и состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы.
По итогам поединков нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес попал в список претендентов на звание лучшего игрока. Форвард отличился дублем в матче против Вулверхэмптона и помог своей команде выйти в 1/4 финала ЛЕ.
Конкурентами Мораеса за звание лучшего являются форвард Йонас Винд (Копенгаген), защитник Серхио Регилон (Севилья) и вратарь Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).
Who are you voting for? 🥇— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020
⭐️ Rui Patrício
⭐️ Sergio Reguilón
⭐️ Jonas Wind
⭐️ Júnior Moraes#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen
Отметим, что проголосовать за лучшего игрока недели в Лиге Европы можно здесь.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Вулверхэмптон.
Полная версия правил