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Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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"Волки" завоевали путевку в четвертьфинал турнира.

Вулверхэмптон - Олимпиакос: обзор матча
Вулверхэмптон - Олимпиакос: обзор матча
Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Вулверхэмптон сумел обыграть Олимпиакос и завоевать путевку в следующую стадию турнира.

Единственный гол в этой встречи был забит с пенальти на 8-й минуте. Впрочем, команды обменялись еще по голу, но они были отменены.

В четвертьфинале турнира "волкам" предстоит сыграть с Севильей. Поединок состоится 11 августа.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Олимпиакос:

Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0
Гол: Хименес, 8 (пен.)

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 17) - Траоре (Жота, 57), Хименес, Поденсе (Дендонкер, 71).

Олимпиакос: Аллен - Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас - Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Ахмед Хассан, 65) - Вальбуэна, Эль Араби, Масурас (Ранджелович, 46).

Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес - Цимикас, Ба, Сиссе.

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Теги: Вулверхэмптон, Олимпиакос, видео гола, обзор матча, Лига Европы, футбол
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