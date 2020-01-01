Базель - Айнтрахт 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
В матче 1/8 финала Лиги Европы Базель минимально обыграл франкфуртский Айнтрахт.
Единственный гол в этом поединке был забит на 88-й минуте встречи усилиями Фрая.
Учитывая победу в первой встрече со счетом 3:0, швейцарский клуб уверенно вышел в четвертьфинал турнира, где ему предстоит сыграть с донецким Шахтером.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Базель - Айнтрахт:
Базель - Айнтрахт 1:0
Гол: Фрай, 88.
Базель: Николич - Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта - Фрай, Джака (Маршман, 87), Кампо - Штокер (Ван Волфсвинкел, 67), Артур (Адеми, 81), Пулулу (Ван дер Верфф, 67).
Айнтрахт: Трапп - Да Кошта (Чендлер, 67) Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Хасебе, 46) - Кор, Роде (Ильзанкер, 67), Костич - Силва (Пасиенсия, 46), Камада, Дост.
Предупреждения: Кюмарт - Кор, Чендлер.
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