Базель - Айнтрахт 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Швейцарский клуб пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с Шахтером.

Базель - Айнтрахт: обзор матча Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Базель минимально обыграл франкфуртский Айнтрахт.

Единственный гол в этом поединке был забит на 88-й минуте встречи усилиями Фрая.

Учитывая победу в первой встрече со счетом 3:0, швейцарский клуб уверенно вышел в четвертьфинал турнира, где ему предстоит сыграть с донецким Шахтером.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Базель - Айнтрахт:

Базель - Айнтрахт 1:0

Гол: Фрай, 88.

Базель: Николич - Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта - Фрай, Джака (Маршман, 87), Кампо - Штокер (Ван Волфсвинкел, 67), Артур (Адеми, 81), Пулулу (Ван дер Верфф, 67).

Айнтрахт: Трапп - Да Кошта (Чендлер, 67) Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Хасебе, 46) - Кор, Роде (Ильзанкер, 67), Костич - Силва (Пасиенсия, 46), Камада, Дост.

Предупреждения: Кюмарт - Кор, Чендлер.