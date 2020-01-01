Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Севилья - Рома 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Севилья справилась с Ромой и получила путевку в четвертьфинал турнира.

Севилья - Рома: видео голов
Севилья - Рома: видео голов
Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Севилья обыграла Рому со счетом 2:0, благодаря чему добыла путевку в следующую стадию еврокубкового турнира.

Испанцы забили оба гола еще в первом тайме усилиями Регилона и Эн-Несири, и не позволили римлянам поразить свои ворота. Соперником Севильи в четвертьфинале будет Байер, они сыграют 11 августа.

Отметим, что команды разыгрывали путевку в 1/4 по итогам одного матча, так как они не провели первый поединок перед приостановкой сезона из-за эпидемиологической ситуации.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Рома:

Севилья - Рома 2:0
Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44.

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос,  Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3), Сусо (Эль Хаддади, 66).

Рома: Лопес - Ибаньес, Манчини, Коларов (Вильяр, 78) - Б. Перес, Диавара (К. Перес, 58), Кристанте, Спинаццола - Дзаньоло (Пеллегрини, 58), Мхитарян - Джеко.

Предупреждения: Диего Карлос, Хордан - Коларов, Пеллегрини.

На 90+10-й минуте удален Джанлука Манчини (Рома) (грубое нарушение).

Поделись:
Теги: Севилья, Рома, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь