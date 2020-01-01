Севилья - Рома 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Севилья справилась с Ромой и получила путевку в четвертьфинал турнира.

Севилья - Рома: видео голов Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Севилья обыграла Рому со счетом 2:0, благодаря чему добыла путевку в следующую стадию еврокубкового турнира.

Испанцы забили оба гола еще в первом тайме усилиями Регилона и Эн-Несири, и не позволили римлянам поразить свои ворота. Соперником Севильи в четвертьфинале будет Байер, они сыграют 11 августа.

Отметим, что команды разыгрывали путевку в 1/4 по итогам одного матча, так как они не провели первый поединок перед приостановкой сезона из-за эпидемиологической ситуации.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Рома:

Севилья - Рома 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44.

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3), Сусо (Эль Хаддади, 66).

Рома: Лопес - Ибаньес, Манчини, Коларов (Вильяр, 78) - Б. Перес, Диавара (К. Перес, 58), Кристанте, Спинаццола - Дзаньоло (Пеллегрини, 58), Мхитарян - Джеко.

Предупреждения: Диего Карлос, Хордан - Коларов, Пеллегрини.

На 90+10-й минуте удален Джанлука Манчини (Рома) (грубое нарушение).