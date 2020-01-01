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Байер - Рейнджерс 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Байер сумел выйти в четвертьфинал еврокубкового турнира.

Байер - Рейнджерс: обзор матча
Байер - Рейнджерс: обзор матча
Getty Images

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы Байер оказался сильнее Рейнджерса, одержав минимальную победу (1:0).

Автором единственного гола в этом матче стал Диаби, который на 51-й минуте поразил ворота соперника и похоронил надежды шотландского клуба на камбэк после поражения в первой встрече.

В четвертьфинале Байеру предстоит сыграть против Интера. Поединок состоится 10 августа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Рейнджерс:

Байер - Рейнджерс 1:0 (первый матч - 3:1)
Гол: Диаби, 51.

Байер: Грдецки - С. Бендер (Та, 77), Тапсоба, Л. Бендер (Драгович, 68), Синкгравен - Арангис, Паласиос (Станилевич, 87) - Вирц (Баумгартлингер, 68), Хаверц, Диаби (Бейли, 68) - Фолланд.

Рейнджерс: Макгрегор - Таверньер (Паттерсон, 77), Голдсон, Эландер, Баришич - Арибо, Джек, Баркер (Хаджи, 60) - Дэвис (Арфилд, 66), Кент (Джонс, 66) - Морелос (Стюарт, 77).

Предупреждения: Арангис, Синкгравен, Та - Баркер, Хаджи.

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Теги: Байер, Рейнджерс, Лига Европы, видео гола, обзор матча, футбол
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